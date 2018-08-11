video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 09:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تؤكد مقتل 9 أشخاص من طاقم مروحية الإنقاذ المتحطمة شرق البلاد

السبت، 11 أغسطس 2018 08:32 ص
اليابان تؤكد مقتل 9 أشخاص من طاقم مروحية الإنقاذ المتحطمة شرق البلاد تحطم مروحية- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت السلطات اليابانية اليوم السبت، عن مقتل جميع أفراد مروحية الإنقاذ التى تحطمت على جبل فى شرق اليابان أمس الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن الحكومة أكدت مقتل تسعة أشخاص وهم طاقم المروحية التى تحطمت خلال قيامها بمهام التحرى عن مسار جبلى قبل افتتاحه للمتسلقين بالقرب من حدود محافظة جونما وناغانو.

وتم انتشال جثث الطاقم من موقع التحطم أثناء عملية البحث صباح اليوم السبت حيث دخل 160 من رجال الانقاذ ومسئولى الشرطة وأفراد قوة الدفاع الذاتى المنطقة سيرا على الأقدام.

ولم يعرف حتى الآن سبب وقوع الحادث فيما قال شهود عيان إن المروحية، التابعة لحكومة محافظة غونما، والتى تديرها شركة طيران توهو إير ومقرها طوكيو، كانت تحلق على ارتفاع منخفض للغاية وكان المحرك يصدر صوتًا غير عادي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل شخصين فى تحطم مروحية إنقاذ يابانية

اليابان

اخبار اليابان

اخبار العالم

اخبار اليابان اليوم




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة