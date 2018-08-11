اليابان تؤكد مقتل 9 أشخاص من طاقم مروحية الإنقاذ المتحطمة شرق البلاد

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أعلنت السلطات اليابانية اليوم السبت، عن مقتل جميع أفراد مروحية الإنقاذ التى تحطمت على جبل فى شرق اليابان أمس الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن الحكومة أكدت مقتل تسعة أشخاص وهم طاقم المروحية التى تحطمت خلال قيامها بمهام التحرى عن مسار جبلى قبل افتتاحه للمتسلقين بالقرب من حدود محافظة جونما وناغانو.

وتم انتشال جثث الطاقم من موقع التحطم أثناء عملية البحث صباح اليوم السبت حيث دخل 160 من رجال الانقاذ ومسئولى الشرطة وأفراد قوة الدفاع الذاتى المنطقة سيرا على الأقدام.

ولم يعرف حتى الآن سبب وقوع الحادث فيما قال شهود عيان إن المروحية، التابعة لحكومة محافظة غونما، والتى تديرها شركة طيران توهو إير ومقرها طوكيو، كانت تحلق على ارتفاع منخفض للغاية وكان المحرك يصدر صوتًا غير عادي.