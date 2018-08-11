النيابة تهاجم متهمى قتل "عفروتو": لن تضيعوا تضحيات الشهداء

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، لممثل النيابة العامة المستشار مصطفى بركات، رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، في محاكمة معاون مباحث المقطم، في قتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ "عفروتو" بدائرة القسم.

وأوضح ممثل النيابة أن فحص المادة المخدرة المضبوطة انتهى إلى أنها غير مدرجة بجدول المخدرات، وأن المتهم من رجال القانون، ومع ذلك لم يعمل على حماية الحقوق.

وأضاف فى مرافعته بضرورة القصاص من المتهمين الذين ثبتت إدانتهم، حتى نفرق بين من يضحى ويبذل كل غالى ونفيس، موجها حديثه للمتهمين "من أنتم من هؤلاء.. المقدم أحمد فايز، وأحمد جاد، واللواء عبد المقصود ،أين أنتم من لوحات الشرف، لن تضيعوا أبدا حقوق الشهداء.. سنقف لكم بكل مرصاد".

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين أحمد الغندور، وهشام السيد، وامانة سر محمد خميس، وسيد نجاح .

وكشفت التحقيقات أنه في 5 يناير الماضي، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم "عفروتو" في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح للقبض على ذوي الشبهة بأن قاما باستيقافه وضبطه دون سند إجرائي مشروع وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

أرجع تقرير الطب الشرعي وفاة المجني عليه إلى أنه يعاني من انسكاب دموي رأسي الوضع مقابل الضلع السابع الأيسر على الخط الإبطي الأمامي وكسر بالضلع السابعة الأيسر وكدمة بالحافة السفلية في الفص السفلي للرئة اليسرى وتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموي إصابي بتجويف البطن.

وأحالت النيابة العامة، فى 15 يناير الماضى، المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمتي ضرب أفضى إلى موت، والاحتجاز دون وجه حق للمجني عليه.