النيابة تطلب التحريات التكميلية حول انتحار شاب داخل مصحة إدمان بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

طلبت نيابة الهرم بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية، بشأن انتحار شاب داخل مصحة "الإيمان"، لعلاج الإدمان بمنطقة حدائق الأهرام، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعى الخاص بوفاة المجنى عليه، للوقوف حول ظروف وملابسات الوفاة، فضلا عن تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص داخل مصحة لعلاج الإدمان، فانتقل المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى محل الواقعة، وتبين أن طالب يبلغ من العمر 26 عاما انتحر بشنق نفسه مستخدما ملاءة سرير، وباستدعاء والده وجه اتهاما لاثنين من مشرفى المصحة بالتسبب في انتحار ابنه، وتم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.