"المرور" تضع حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لدائرى الوراق لمنع الزحام

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير الإدارة، حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لطريق الدائرى لمنع الزحام المرورى أثناء إجراء أعمال تطوير للطريق ولمنزل النفق المؤدى للزراعى وذلك فى المسافة من نهاية كوبرى الوراق حتى تحصيل الموازين بالقرب من كمين باسوس فى الاتجاه القادم من الهرم حتى الزراعى وسط انتشار الخدمات المرورية.

تأتى تلك اﻷعمال فى إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بأعمال رصف وتطوير طريق الدائرى وسيتم إجراء إغلاق جزئى الطريق حتى يوم الأحد مع إجراء تحويلات مرورية بالمنطقة لمنع ظهور الكثافات المرورية.