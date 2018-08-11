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"المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل

السبت، 11 أغسطس 2018 08:08 م
"المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 1362.7 ألف ورقة بقيمة قدرها 847.6 ألف جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
 
وأضاف تقرير البورصة أن شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 1010.8 ألف ورقة، بقيمة قدرها 833 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة يونيفرت للصناعات الغذائية، بحجم تداول بلغ 382.8 ألف ورقة، وبقيمة 375.2 ألف جنيه.
 
وجاءت شركتا يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 3 آلاف ورقة بقيمة 22.5 جنيه للأولى، 0.3 ألف ورقة مالية 0.7 ألف جنيه للثانية.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 3894 ألف ورقة مالية بقيمة 3100 ألف جنيه، من خلال تنفيذ 377 عملية.
 

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