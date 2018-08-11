المتهمون برشوة محافظ المنوفية يتمسكون باعترافاتهم أمام "الجنايات"

كتب سليم على

استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبدالباقى إلى أمر الإحالة الخاص بقضية محافظ المنوفية هشام عبدالباسط المتهم بالحصول على رشوة الذى تلاه سكرتير الجلسة وبعد انتهاء أمر الإحالة وجه القاضى حديثه للمتهم قائلا "ياهشام أنت مصر على كلامك بانكار التهمة" ورد المتهم قائلا "أيوة يافندم".

ورد المتهمان الثانى والثالث على سؤال القاضى "لسه متمسكين باعترافاتكم بدفع رشوة لمحافظ المنوفية واللا هتغيروا كلامكم؟" قائلين: "متمسكين باعترافاتنا يا فندم".

ويُحاكم فى القضية أيضا إلى جانب المحافظ متهمين آخرين هما "عاصم أحمد فتحي"، مقدم الرشوة، و"أحمد سعيد مبارك" الوسيط، واللذين أدليا باعترافات تفصيلية.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبى ومحمد هاشم.

وكانت تحقيقات النيابة العامة، قد كشفت قيام المتهمين هشام عبد الباسط، وعاصم أحمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة «إيه أي أكتيف» لتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سعيد أحمد مالك مركز «أونا سيس» لخدمة السيارات، خلال الفترة من فبراير 2017 حتى 14 يناير 2018، قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا محافظ المنوفية، طلب وأخذ لنفسه، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 27 مليونا و485 ألف جنيه، حصل عليها بواسطة المتهم الثالث، مقابل إسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوريد عدد من المنشآت التابعة لمحافظة المنوفية لشركة المتهم الثاني، وقبولها كمقاول من باطن الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات وعدم الاعتراض عليها، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة من تلك الأعمال، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.