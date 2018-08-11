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المتحدث باسم التحالف يعلن تجنيد الميليشيات الحوثية أكثر من 25 ألف طفل

السبت، 11 أغسطس 2018 02:47 م
المتحدث باسم التحالف يعلن تجنيد الميليشيات الحوثية أكثر من 25 ألف طفل المتحدث باسم التحالف العربى تركى المالكى
كتب أيمن رمضان
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قال المتحدث باسم التحالف العربى تركى المالكى، ميليشيات الحوثى تستغل الظروف المعيشية الصعبة لأطفال اليمن لإجبارهم على القتال فى صفوفهم، مشيراً إلى وجود تقارير رسمية من منظمات حقوقية يمنية تؤكد تجنيد الميليشيات لأكثر من 25 ألف طفل من أجل الدفع بهم إلى المعركة.

وأضاف المتحدث باسم التحالف خلال لقاء له عبر فضائية "سكاى نيوز"،عربية، أن التحالف يعمل على تقديم الرعاية الصحية للأطفال الذين يجندهم الحوثيون، وتابع:"تم أنقذ 86 طفل جندتهم ميليشيا الحوثى لذويهم منذ بداية الأزمة إلى الآن".

وأكد تركى المالكى ، على أن ميليشيات الحوثى هى المسئولة عن سقوط قتلى من الأطفال فى أرض المعارك.

 


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