video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 07:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على 9 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

السبت، 11 أغسطس 2018 06:34 م
القبض على 9 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 9 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.م.ا"22 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"سكين" والمتهم "ابراهيم.ا.س"37 عاما دبلوم صنايع مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته سلاح أبيض"مطواة"والمتهم "فؤاد.ال.ع"43 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "احمد.ج.ا"31 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "محمود.ا.م"32 عاما بحوزته سلاح أبيض"سكين" والمتهم "محمود.ع.م"25 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"كتر" والمتهم "عمر.م.م"21 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم اول الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "سيد.م.ال"19 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "محمود.ع.ع"31 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"سكين".

 

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس؛ وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط سائق وعاطلين بحوزتهم ربع كيلو فودو فى القصاصين بالإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

سكين




لا تفوتك
الراهب أشعياء يعترف بقتل الأنبا إبيفانيوس.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

الراهب أشعياء يعترف بقتل الأنبا إبيفانيوس.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

الطفلة مروة تخرج من غرفة العمليات وعمتها تؤكد نجاح العملية

الطفلة مروة تخرج من غرفة العمليات وعمتها تؤكد نجاح العملية

يقظة رجال الشرطة تحمى كنائس مصر.. التشديدات الأمنية وإجراءات التفتيش تحبط محاولة إرهابى تفجير نفسه وسط المحتفلين بكنيسة السيدة العذراء بمسطرد.. الإرهابى اضطر للتراجع والحزام الناسف أوقع به وحده دون أى ضحايا

يقظة رجال الشرطة تحمى كنائس مصر.. التشديدات الأمنية وإجراءات التفتيش تحبط محاولة إرهابى تفجير نفسه وسط المحتفلين بكنيسة السيدة العذراء بمسطرد.. الإرهابى اضطر للتراجع والحزام الناسف أوقع به وحده دون أى ضحايا

شواطئ مطروح والساحل الشمالى ترفع شعار "كامل العدد".. رواد المنتجعات والفنادق يتكلفون ما بين 1000 و 10 آلاف جنيه للفرد فى الليلة.. وأسرة كاملة يمكنها دفع من 3 لـ10 آلاف فى الشقق المفروشة والشاليهات لمدة أسبوع

شواطئ مطروح والساحل الشمالى ترفع شعار "كامل العدد".. رواد المنتجعات والفنادق يتكلفون ما بين 1000 و 10 آلاف جنيه للفرد فى الليلة.. وأسرة كاملة يمكنها دفع من 3 لـ10 آلاف فى الشقق المفروشة والشاليهات لمدة أسبوع

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة