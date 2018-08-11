القبض على 9 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 9 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.م.ا"22 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"سكين" والمتهم "ابراهيم.ا.س"37 عاما دبلوم صنايع مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته سلاح أبيض"مطواة"والمتهم "فؤاد.ال.ع"43 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "احمد.ج.ا"31 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "محمود.ا.م"32 عاما بحوزته سلاح أبيض"سكين" والمتهم "محمود.ع.م"25 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"كتر" والمتهم "عمر.م.م"21 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم اول الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "سيد.م.ال"19 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "محمود.ع.ع"31 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"سكين".

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس؛ وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.