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القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى و250 جرام هيروين بالإسماعيلية

السبت، 11 أغسطس 2018 09:59 ص
القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى و250 جرام هيروين بالإسماعيلية هيروين - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير بالإسماعيلية، من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" و5 طلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى ربع كيلو وميزان حساس فى حملة أمنية بدائرة مركز التل الكبير.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد أحمد شطا رئيس مباحث مركز التل الكبير، ومعاونيه، بالقبض على المتهم "احمد.م.ع" 34 عاما عاطل، ومقيم دائرة مركز التل الكبير، وله محل إقامة أخر أبنوب بمحافظة أسيوط حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" و5 طلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 250 جراما، وميزان حساس وهاتف محمول.

بمناقشته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته المحرمة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.


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