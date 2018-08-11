القبض على عاطلين لسرقتهما أغطية بالوعات الصرف الصحى فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز السادات بالمنوفية، من ضبط عاطلين وذلك لقيامهما بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة السادات تفيد قيام كلاً من "ا.ع ا " عاطل ومدرج جنائياً والسابق اتهامه فى 2 قضية سرقة، "ى ص ع " عاطل ومقيمان دائرة مركز منوف، كونا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى وبتقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة السادات من ضبط المتهمان وبحوزتهم 8أغطية حديدية خاصة ببيارات الصرف الصحى المملوكة للدولة، باستدعاء أحد المختصين من جهاز مدينة السادات تعرف على المضبوطات وأفاد أنها خاصة ببيارات الصرف الصحى بجهاز مدينة السادات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.