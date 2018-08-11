القبض على عاطلين بحوزتهما مهمات سكك حديدية مسروقة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم أول الإسماعيلية القبض على عاطلين بحوزتهما جوال بداخله تيل فرامل خاص بالقطارات "خردة" قاما بسرقته من مخزن مهمات السكك الحديدية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد إسلام العربى رئيس مباحث قسم أول الإسماعيلية، ومعاونيه بضبط كلا من المتهم "عماد ص إ" 56 عاما، عاطل مقيم الشهداء – دائرة قسم ثان، سبق إتهامه فى قضية "سرقة متجر"، مطلوب التنفيذ عليه فى [4] أحكام قضائية بتهم "كسر مراقبة – تبديد – ايصال أمانة" أخرهم القضية المقضى فيها بالحبس 3 سنوات بتهمة "تبديد" والمتهم "محمود .م .أ" 18 عاما عاطل مقيم البلابسة، دائرة قسم ثان، بحوزتهما جوال بلاستيكى بداخله [ 4 ] قطع تيل فرامل " خردة " خاص بقطارات السكك الحديدية .

بمناقشتهما أقرا بقيامهما بسرقة المضبوطات من داخل المخزن التابع لهيئة السكك الحديدية بناحية ميدان عرابى، دائرة قسم أول عن طريق تسلق السور الخاص بالمخزن.

تم التحفظ عليهما والمضبوطات تحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.