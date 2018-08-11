العناية الإلهية تنقذ عاطلا بعد سقوطه من الطابق الثالث بمنزله فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أنقذت العناية الإلهية عاطلا من الموت المحقق إثر سقوطه من شرفة الطابق الثالث بمنزلة بدائرة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد باستقبال مستشفى الشهداء المركزى "ا .م. ا" 26 سنة، بدون عمل ومقيم مدينة الشهداء دائرة المركز مصاباً بارتجاج بالمخ وتجمع هواء بالصدر بعد سقوطه من علو، وحالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه، وتم تحويله إلي مستشفى شبين الكوم الجامعي .

بالانتقال والفحص وسؤال والده 56 سنة، مدير عام بجامعة المنوفية ومقيم بذات العنوان، قرر بأنه أثناء جلوس نجله بمنزله علي شرفة الطابق الثالث اختل توازنه وسقط أرضاً وحدثت إصابته، وأضاف بأنه كان يعانى من مرض نفسى ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.