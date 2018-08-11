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السبت، 11 أغسطس 2018 02:33 م
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العثور على جثة شاب مجهولة غارقة فى مياه ترعة بنبروه بالدقهلية

السبت، 11 أغسطس 2018 02:13 م
العثور على جثة شاب مجهولة غارقة فى مياه ترعة بنبروه بالدقهلية جثه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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عثرت الأجهزة الأمنية بناحية مركز نبروه على جثة غارقة لشاب بأحد الترع التابعة للمركز بالدقهلية.

تلقي اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالى مركز نبروة بالعثور على جثة غارقة داخل مياه ترعة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، الى مكان البلاغ وتم انتشال الجثمان من المياه ، وبالفحص تبين ان الجثة لشاب مجهول الهوية ويرتدى ملابسه كاملة ، وتم نقله الى ثلاجة الموتي بمستشفي نبروة المركزى ، وجاري تحديد هويته، ومعرفة اسباب تواجده فى هذا المكان.

 


 
 

 
 
 

 


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