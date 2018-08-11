الطفلة مروة تخرج من غرفة العمليات وعمتها تؤكد نجاح العملية

كتب رامى محيى الدين و مصطفى أحمد

أكدت مروة محمد ربيع عمة الطفلة مروة تامر محمد 7 سنوات من ذوى الاحتياجات الخاصة التى أمر الرئيس السيسى بعلاجها على نفقة الدولة، لاحتياجها لتدخل جراحى سريع ودقيق، لإجراء عملية تثبيت فقرات الرقبة، نتيجة تأثر النخاع الشوكى، وعدم قدرة الطفلة على الحركة،أن الطفلة خرجت من غرفة العمليات وأن العملية التى تم إجراؤها تمت بنجاح.

وأضافت مروة محمد لـ"اليوم السابع" أن الطفلة دخلت غرفة العمليات فى تمام 9.40 دقيقة وخرجت فى 12.30، وأن مدير المستشفى طمأنها على حالة الطفلة وأنها حاليا فى العناية المركزة، وأخبرها أنه فى حال استيفاقها سيتم دخولهم للاطمئنان عليها.

كان اليوم السابع نشر استغاثة من القارئة مروة محمد ربيع، من مركز الباجور بمحافظة المنوفية، طالبت المسئولين بوزارة الصحة، بعلاج ابنة شقيقها "مروة تامر ربيع" على نفقة الدولة، والتى تحتاج لإجراء عملية تثبيت الفقرات الأولى والثانية من الرقبة.