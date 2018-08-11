الطالب المتهم بالاتجار فى الحشيش يعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة الأحداث بمحكمة شمال الجيزة، اعترافات طالب متهم بالاتجار في الحشيش بالجيزة، مؤكدا أن أصدقاء السوء هم السبب بجانب مروره بضائقة مالية.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط حدث يدعى "س. ا. ا" ، طالب 17 سنة، وبتفتيش المتهم عثر على قطع من مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتعاطى، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات.

وكانت محكمة الطفل بالجيزة عاقبت "حدثا" بالحبس 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بتعاطى الحشيش بالجيزة و صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة وأحمد أبو طالب وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.