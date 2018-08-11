الصين تشدد على عدم تضرر أى دولة من علاقتها التجارية مع إيران

بكين (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الصينية، إن علاقات الصين مع إيران فى مجال التجارة والطاقة لا تضر مصالح أى دولة أخرى.

جاء ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الشركات التى تتعامل مع إيران سيتم منعها من الولايات المتحدة.

ودافعت الصين بألفعل عن علاقاتها التجارية مع إيران بوصفها صريحة وشفافة مع بدء سريان العقوبات الأمريكية على إيران رغم مناشدات حلفاء واشنطن.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية فى بيان صدر فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة اعتراضها على فرض عقوبات من جانب وأحد و"فرض المحاكم المحلية سلطتها القضائية على الأجانب".

وقالت "يوجد بين الصين وإيران تعأون صريح وشفاف وطبيعى منذ فترة طويلة فى مجالات قطاع الأعمال والتجارة والطاقة يتسم بأنه منطقى وعادل وقانوني.

"هذا لا يشكل خرقا لقرارات مجلس الأمن الدولى أو التعهدات الدولية التى وعدت الصين بالالتزام بها ولا يلحق الضرر بمصالح أى دولة أخرى ولا بد من احترامه وحمايته".