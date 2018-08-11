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السعودية والبحرين تدينان تفجير دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام بالأردن

السبت، 11 أغسطس 2018 03:58 م
السعودية والبحرين تدينان تفجير دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام بالأردن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
الرياض (أ ش أ)
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أدانت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، اليوم السبت، التفجير الإرهابى الذى استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام بالأردن.

وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابى، والذي أسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة ستة آخرين، مؤكدا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ضد الإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوى الضحية وللحكومة والشعب الأردنى الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وفي نفس السياق، أدانت وزارة الخارجية البحرينية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - التفجير الإرهابى الذى استهدف الدورية الأمنية فى منطقة الفحيص بالأردن، معربة عن بالغ التعازى والمواساة إلى ذوى الشهيد وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابى الآثم.

وأكدت الوزارة وقوف البحرين مع الأردن فى جهودها الحثيثة لمكافحة العنف والإرهاب، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لاستتباب الأمن والاستقرار، مجددة موقفها الثابت الذى ينبذ بشدة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب ومهما كانت دوافعه ومسبباته، والداعي إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولى لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

 

 


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