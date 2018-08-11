السجن المشدد 5 سنوات لربة منزل بتهمة الإتجار فى المخدرات فى الساحل

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة سيدة " ربة منزل "، بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك بتهمة الاتجار المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض بالساحل.

كانت ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية، ألقوا القبض على سيدة فى العقد الثالث من العمر، وبحوزتها شنطة ملابس، بداخلها ملابس داخلية، بالإضافة إلى العثور على مواد مخدرة، وبإقتيادها إلى القسم لاتخاذ الاجراءات القانونية، وبالكشف جنائيا عليها، تبين أنها تدعى " صفاء.ح " 26 سنة ربة منزل، صادر ضدها حكم غيابى بالسجن المشدد 5 سنوات فى قضية اتجار مواد مخدرة بالساحل، تم عمل المحضر اللازم بواقعة الضبط الثانية، وإحالتها إلى نيابة شمال القاهرة التى أحالتها بدورها لمحكمة الجنايات، والتى أيدت الحكم السابق بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد 5 سنوات.