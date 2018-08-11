الري تنفذ أعمال التطهيرات ونزع الحشائش أمام محطة النقرة الرئيسية بأسوان

أسوان – صلاح المسن

استكملت وزارة الموارد المائية والري تنفيذ أعمال تطهير و صيانة المجارى المائية بنطاق مراكز محافظة أسوان ، والتي تشمل أعمال التطهيرات ونزع الحشائش لضمان كفاءة شبكة المجاري المائية وكذلك لضمان سريان التصرفات في المجاري المائية بسهولة ويسر وضمان وصول المياه للنهايات والحفاظ علي المناسيب المقررة لري الزراعات.

وقامت الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان بأعمال رفع الحشائش وناتج التطهيرات من أمام مص محطة النقرة الرئيسية رقم (٧) كيلو ٥٦.٠٠ علي ترعة النقرة الرئيسية.

وأكدت الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان أن ذلك ضمن عملية صيانة المجاري المائية بهندسه وادي النقره كما أنه تم القيام بأعمال رفع ناتج نزع الحشائش.