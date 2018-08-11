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الري تنفذ أعمال التطهيرات ونزع الحشائش أمام محطة النقرة الرئيسية بأسوان

السبت، 11 أغسطس 2018 10:46 م
الري تنفذ أعمال التطهيرات ونزع الحشائش أمام محطة النقرة الرئيسية بأسوان الري تنفذ أعمال التطهيرات
أسوان – صلاح المسن
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استكملت وزارة الموارد المائية والري تنفيذ أعمال تطهير و صيانة المجارى المائية بنطاق مراكز محافظة أسوان ، والتي تشمل أعمال التطهيرات ونزع الحشائش لضمان كفاءة شبكة المجاري المائية  وكذلك لضمان سريان التصرفات في المجاري المائية بسهولة ويسر وضمان وصول المياه للنهايات والحفاظ علي المناسيب المقررة لري الزراعات.
 
وقامت الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان بأعمال   رفع الحشائش وناتج التطهيرات من أمام مص محطة النقرة الرئيسية رقم (٧) كيلو ٥٦.٠٠ علي ترعة النقرة الرئيسية.
  
وأكدت الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان أن ذلك  ضمن  عملية صيانة المجاري المائية بهندسه وادي النقره كما أنه تم القيام بأعمال رفع ناتج نزع الحشائش.
   
 
 
الري تنفذ أعمال التطهيرات
الري تنفذ أعمال التطهيرات

تطهير بالمعدات
تطهير بالمعدات

أعمال نزع الحشائش
أعمال نزع الحشائش

جانب من أعمال التطهير
جانب من أعمال التطهير

تطهير ميكانيكي
تطهير ميكانيكي

نواتج التطهير
نواتج التطهير

صيانة المجاري المائية بهندسة
صيانة المجاري المائية بهندسة

النقرة
النقرة

الري تنفذ أعمال التطهيرات ونزع الحشائش أمام محطة النقرة الرئيسية بأسوان
الري تنفذ أعمال التطهيرات ونزع الحشائش أمام محطة النقرة الرئيسية بأسوان

 


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