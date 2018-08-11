video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الراهب إشعيا يمثل جريمة قتل رئيس دير أبو مقار أمام جهات التحقيق

السبت، 11 أغسطس 2018 02:35 م
الراهب إشعيا يمثل جريمة قتل رئيس دير أبو مقار أمام جهات التحقيق الراهب إشعيا المقارى- صورة أرشيفية
كتبت. دينا الحسيني
إضافة تعليق
وسط حراسة أمنية مشددة، مثل الراهب إشعيا المقارى، جريمة قتل الأنبا أبيفانوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون، وذلك أمام جهات التحقيق. 
 
وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن الراهب فور إعترافة بالجريمة، وانتهاء فريق البحث من جمع الأدلة، تم اصطحاب الراهب لإجراء معاينة تصويرية للحادث، وقام من خلال مشاهد مصورة باسترجاع الأحداث، وشرح كيف تربص لرئيس الدير، وقام بإحضار قطعة حديدية وضربه على رأسه بمكان الإصابة، ضربة أودت بحياته، وقام بعد ذلك بإخفاء أداة الجريمة داخل الدير ثم عاد إلى القلاية الخاصة به.
 
كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قد انهت تحرياتها حول حادث مقتل الأنبا أبيفانوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا مقار بوادى النطرون، الذى عثر على جثته داخل الدير أمام القلاية الخاصة به، بعدما توصل فريق البحث المكلف بالتحرى فى الحادث أن  وراء ارتكاب الجريمة كل من الراهب إشعيا المقارى الذى تم تجريدة من الرهبنة والإعلان عن عودته لاسمه المدنى بمساعدة صديقة الراهب فلتاؤس المقارى الذى حاول الانتحار بقطع شرايينه عقب القبض على إشعيا.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحريات تحل لغز مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير أبو مقار..أصابع الاتهام تتوجه للراهب أشعيا وصديقه فلتاؤس..ضربة بعصا حديدية قتلت رئيس الدير وتم التحفظ عليها..واكتشاف تعاملات تجارية للراهبين عجل بارتكاب الجريمة

حادث دير ابو مقار

مقتل الانبا ابيفانوس

مقتل رئيس دير ابو مقار

حواث اليوم

الجريمه اليوم

دير الانبا مقار

اخبار مصر اليوم

ازمة الكنيسة

جريمة الدير




لا تفوتك
ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

ضربة بداية الفراعنة بدوريات أوروبا بالموسم الجديد.. رمضان صبحى يبدأ مشواره مع هدرسفيلد أمام تشيلسى بالبريميرليج.. تريزيجيه يستهل موسمه الثانى مع قاسم باشا.. ومواجهة مصرية بين المحمدى وسام مرسى فى مظاليم إنجلترا

ضربة بداية الفراعنة بدوريات أوروبا بالموسم الجديد.. رمضان صبحى يبدأ مشواره مع هدرسفيلد أمام تشيلسى بالبريميرليج.. تريزيجيه يستهل موسمه الثانى مع قاسم باشا.. ومواجهة مصرية بين المحمدى وسام مرسى فى مظاليم إنجلترا

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة