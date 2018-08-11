الرئيس الفلسطينى ينعى المناضلة خديجة عرفات شقيقة الشهيد ياسر عرفات

رام الله (أ ش أ)

نعى الرئيس الفلسطينى محمود عباس المناضلة الوطنية خديجة عرفات (86 عاما) شقيقة الرئيس الشهيد ياسر عرفات التى وافتها المنية صباح اليوم السبت فى القاهرة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرئيس عباس عزى أقارب الفقيدة وعائلتها ومحبيها وهى التى كان لها دور نضالى بارز فى مسيرة الثورة الفلسطينية حيث كانت تعرف بـ"عجوز الثورة".

وترأس الحاجة خديجة جمعية خيرية لتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني منذ قدومها إلى غزة، حيث أقامت فترة طويلة في القطاع ثم خرجت للعلاج في القاهرة.