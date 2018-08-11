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"الداخلية" تضخ أطنان من السلع الغذائية المخفضة بالمناطق الشعبية قبل العيد

السبت، 11 أغسطس 2018 12:45 ص
"الداخلية" تضخ أطنان من السلع الغذائية المخفضة بالمناطق الشعبية قبل العيد وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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ضخت وزارة الداخلية أطنان من المواد الغذائية في منافذ "أمان" التابعة لها، استعداداً لعيد الأضحى المبارك، لمواجهة الغلاء وجشع التجار.

وحرصت وزارة الداخلية على توفير السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية مثل "الزيت والسكر والأرز والمكرونة واللحوم"، بأسعار مخفضة، حتى تترك المواطنين لجشع التجار.

ودفعت وزارة الداخلية بسيارات متحركة تحمل أطنان من السلع الغذائية لاستهداف المناطق الشعبية لعرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

يذكر أن وزارة الداخلية قامت بإنشاء " منظومة أمان"، للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث تم إفتتاح 924 منفذ بكافة محافظات الجمهورية ،خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجاً ، منها 734 منفذ ثابت ومحل تجارى، و 190، منفذ متحرك ، وجارى التوسع فى فروع تلك المنظومة تباعاً.


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