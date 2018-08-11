الحرس الثورى الإيرانى يعلن قتل 10 متشددين قرب الحدود مع العراق

رويترز

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن الحرس الثورى الإيرانى قوله اليوم السبت ، إنه قتل عشرة متشددين خلال الليل فى عملية أمنية بشمال غرب البلاد قرب الحدود مع العراق.

وقال الحرس الثورى فى بيان نشرته الوكالة إن جماعة "إرهابية" كانت تنوى دخول إيران من منطقة أشنوية الحدودية لإثارة انعدام الأمن والقيام بعمليات "تدميرية"، مضيفا أن القوات الإيرانية نصبت كمينا لها وقتلت 10 "إرهابيين" على الأقل فى اشتباك عنيف ، وينشب قتال من وقت لآخر مع جماعات كردية إيرانية مسلحة تتمركز فى العراق وكذلك مع متشددى تنظيم داعش بالقرب من الحدود الإيرانية مع العراق.

ووقع اشتباكان على الأقل بمنطقة الحدود الجبلية فى يوليو ، وقتل خلالهما ما لا يقل عن 10 من الحرس و3 متشددين.