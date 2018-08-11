الجيش السورى يتقدم 60 كيلومترا فى السويداء ويسيطر على مناطق استراتيجية

وكالات الأنباء

تقدم الجيش السورى 60 كيلومترا فى بادية السويداء الشرقية وبات يسيطر على سد الزلف، والقلعة القديمة، وتلول القنطرة، وسوح النعامة، وظهرة راشد، ومنطقة أرض الكراع.



وبسط الجيش السورى سيطرته على قرية "تل علم" فى عمق بادية السويداء الشرقية، التى كانت خاضعة لتنظيم "داعش"، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

ويواصل الجيش السوري، تقدمه فى بادية السويداء على جبهة يبلغ طولها 38 كلم حيث وصلت قواته اليوم إلى عمق 60 كيلومترا فى بعض محاور الهجوم.

وذكرت وكالة "سانا" فى وقت سابق أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تابعت انتشارها باتجاه سد الزلف وتلول الضبع والضبيعة وعلم والصفا وأرض الكراع ذات الطبيعة الوعرة، وفرضت سيطرتها على مساحات جديدة إلى عمق نحو 40 كم من ريف السويداء الشرقى على بعض المحاور، وبالتالى توسيع حزام الأمان للقرى والتجمعات السكنية فى المنطقة.

وشن الجيش السورى يوم الخميس الماضي، هجوما واسعا فى بادية السويداء، وذلك بعد تثبيت مواقعه ونقاط تمركزه على جميع محاور العملية العسكرية، التى يقوم بها لتطهير البادية من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش السورى كبد المجموعات المسلحة خسائر بالغة فى العتاد والأرواح، كما تمكن من قطع خطوط إمداد التنظيم.