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"الجارديان" تصف كندا بالمعزولة دون أصدقاء بعد خلافها الدبلوماسى مع السعودية

السبت، 11 أغسطس 2018 02:07 م
"الجارديان" تصف كندا بالمعزولة دون أصدقاء بعد خلافها الدبلوماسى مع السعودية جاستين ترودو
كتبت رباب فتحى
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اهتمت صحيفة "الجارديان" البريطانية بتسليط الضوء على الخلاف الدبلوماسى بين السعودية وكندا، وقالت تحت عنوان "ليس لدينا صديق واحد": الخلاف يظهر أن كندا وحيدة"، إن الأزمة كشفت النقاب عن عزلة كندا بسبب موقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منها.
 
وأضافت الصحيفة أنه بعد وقت قصير من تولي دونالد ترامب منصبه ، أصبح من الواضح أن العلاقة الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة وجارتها الشمالية كانت على وشك التغيير. ولكن هذا الأسبوع – تضيف الصحيفة-  وضع ربما أكثر التحولات فظاظة في العلاقة ، حيث قالت الولايات المتحدة إنها لن تتدخل بين الرياض وأوتاوا، فى الوقت الذى انتقد فيه المسئولون السعوديون كندا بسبب دعوتها إلى إطلاق سراح نشطاء حقوقيين.
 
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت هذا الأسبوع: "الأمر متروك للحكومة السعودية والكنديين للعمل على ذلك". "يحتاج الطرفان إلى حل هذه المسألة دبلوماسياً معاً. لا يمكننا فعل ذلك لهم ".
 
وأعربت راشيل كيران، المسئولة فى حكومة رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر، عن أسفها لتخلى العالم عن بلادها فى تغريدة على "تويتر" قالت فيها "ليس لدينا صديق واحد في العالم بأسره". 
 
وبالمثل ، احتفظت المملكة المتحدة بصمتها حيال المسألة ، كما أشار بوب راي ، وهو زعيم سابق في الحزب الليبرالي الفيدرالي، حيث أشار فى تغريدة على "تويتر" "البريطانيون والترامبيون يختبئون ويقولون إننا أصدقاء مع كل من السعوديين والكنديين". "شكرًا لدعم حقوق الإنسان ، يا شباب ، وسنتذكر هذا بالتأكيد."
 
 

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