التعليم تعلن رصد 4 حالات غش بالموبايل والفيزا بامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

بدأ صباح اليوم السبت، امتحان الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2017/2018.

وقال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان خلال الفترة الأولى فى مادة اللغة العربية بلغ (8440) طالبًا/ طالبة أمام (311) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

بينما أدى الطلاب الامتحان خلال الفترة الثانية فى مادة التربية الدينية الإسلامية بإجمالى (2604) طالبًا/ طالبة، وفى مادة التربية الدينية المسيحية بإجمالى (832) طالبًا/ طالبة.

وحرص الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية واطمأن بنفسه على تواجد ممثلى وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد رضا حجازى، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الأول بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

كما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (4) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وكارت فيزا وسماعة بلوتوث، وذلك على النحو التالى:

- اللجنة رقم (342) بمقر مدرسة الشهيد السيد عبد العزيز علوان الثانوية للبنات التابعة لإدارة قلين التعليمية بمحافظة كفر الشيخ حيث تم ضبط الطالب: (ف.م.أ.أ) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول فى نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة العربية، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

- اللجنة رقم (17) بمقر مدرسة سلمان الفارسى الرسمية لغات التابعة لإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة حيث تم ضبط الطالب: (أ.م.ع.م) عقب قيامه بالغش واستخدام كارت فيزا وسماعة بلوتوث فى نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة العربية، وقد تم التحفظ على الأجهزة المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

- اللجنة رقم (761) بمقر مدرسة الشهيد محمد خالد الثانوية للبنين التابعة لإدارة كوم أمبو التعليمية بمحافظة أسوان حيث تم ضبط الطالب: (س.ر.م.س) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول فى نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة العربية، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

- كما تمكنت لجنه الادارة لامتحان الثانوية العامة بقطاع أسيوط من ضبط الطالب: (ح.ح.م) باللجنة رقم (763) بمقر مدرسة البصيلية ث المشتركة التابعة لإدارة أدفو التعليمية بمحافظة أسيوط، خلال قيامه بالغش باستخدام جهاز الهاتف المحمول فى مادة اللغة العربية، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور وإخطار غرفة العمليات المركزية بما تم من إجراءات.

جدير بالذكر، أن غدًا الأحد الموافق 12/8/2018 سيقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية، والعلمية بأداء الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية: (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الإيطالية - الإسبانية) خلال الفترة الأولى، بإجمالى عدد (5260) طالبًا/ طالبة، وفى مادة التربية الوطنية خلال الفترة الثانية بإجمالى عدد (2392) طالبًا/ طالبة.