video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التحقيق مع 5 من مسئولى مصحة علاج إدمان بالهرم حول انتحار مريض

السبت، 11 أغسطس 2018 02:42 م
التحقيق مع 5 من مسئولى مصحة علاج إدمان بالهرم حول انتحار مريض مركز إدمان-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها حول انتحار شاب داخل مصحة للعلاج من الإدمان بمنطقة حدائق الأهرام، للوقوف على ظروفها وملابساتها، حيث تستمع لأقوال 5 من مسئولى المصحة والقائمين على علاج المرضى، لبيان صحة الاتهامات التى وجهها والد الضحية للقائمين على المصحة بالتسبب فى مقتل ابنه.
 
وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفى، أنه شاب فى العقد الثانى من العمر ومصاب  بكدمات وجروح ناتجة من تعرضه للضرب  باستخدام عصى وأسلاك كهربائية وجنزير، وهو ما أشار إلى احتمالية وجود شبهة جنائية حول الحادث. 
 
واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعى الخاص بوفاة المجنى عليه، للوقوف حول ظروف وملابسات الوفاة، فضلا عن تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.
 
تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص داخل مصحة لعلاج الإدمان، فانتقل المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى محل الواقعة، وتبين أن طالب يبلغ من العمر 26 عاما انتحر بشنق نفسه مستخدما ملاءة سرير، وباستدعاء والده وجه اتهاما لاثنين من مشرفى المصحة بالتسبب في انتحار ابنه،  وتم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحقيق فى مصرع شاب داخل مصحة لعلاج الإدمان بالهرم

النيابة تطلب التحريات التكميلية حول انتحار شاب داخل مصحة إدمان بالهرم

انتحار

اخبار الحوادث

حوادث

قتل

انتحار شاب

مصحة إدمان

مصحة نفسية

علاج الادمان

حدائق الاهرام




لا تفوتك
ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

ضربة بداية الفراعنة بدوريات أوروبا بالموسم الجديد.. رمضان صبحى يبدأ مشواره مع هدرسفيلد أمام تشيلسى بالبريميرليج.. تريزيجيه يستهل موسمه الثانى مع قاسم باشا.. ومواجهة مصرية بين المحمدى وسام مرسى فى مظاليم إنجلترا

ضربة بداية الفراعنة بدوريات أوروبا بالموسم الجديد.. رمضان صبحى يبدأ مشواره مع هدرسفيلد أمام تشيلسى بالبريميرليج.. تريزيجيه يستهل موسمه الثانى مع قاسم باشا.. ومواجهة مصرية بين المحمدى وسام مرسى فى مظاليم إنجلترا

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة