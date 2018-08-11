التحقيق مع 5 من مسئولى مصحة علاج إدمان بالهرم حول انتحار مريض

كتب أحمد الجعفرى

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها حول انتحار شاب داخل مصحة للعلاج من الإدمان بمنطقة حدائق الأهرام، للوقوف على ظروفها وملابساتها، حيث تستمع لأقوال 5 من مسئولى المصحة والقائمين على علاج المرضى، لبيان صحة الاتهامات التى وجهها والد الضحية للقائمين على المصحة بالتسبب فى مقتل ابنه.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفى، أنه شاب فى العقد الثانى من العمر ومصاب بكدمات وجروح ناتجة من تعرضه للضرب باستخدام عصى وأسلاك كهربائية وجنزير، وهو ما أشار إلى احتمالية وجود شبهة جنائية حول الحادث.

واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعى الخاص بوفاة المجنى عليه، للوقوف حول ظروف وملابسات الوفاة، فضلا عن تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص داخل مصحة لعلاج الإدمان، فانتقل المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى محل الواقعة، وتبين أن طالب يبلغ من العمر 26 عاما انتحر بشنق نفسه مستخدما ملاءة سرير، وباستدعاء والده وجه اتهاما لاثنين من مشرفى المصحة بالتسبب في انتحار ابنه، وتم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.