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السبت، 11 أغسطس 2018 02:27 م
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التحالف العربى: الحوثيون مستمرون فى تجنيد الأطفال وتعريضهم للهلاك

السبت، 11 أغسطس 2018 02:03 م
التحالف العربى: الحوثيون مستمرون فى تجنيد الأطفال وتعريضهم للهلاك الحوثيون
الرياض (أ ش أ)
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أفاد التحالف العربى، إن ميليشيات الحوثى مازالت مستمرة فى تجنيد الأطفال وتعريضهم للهلاك.

وأوضح التحالف - فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت، أنه سلم 86 طفلا جندهم الحوثيون لأهاليهم فى الفترة الماضية، مؤكدا على أن سلامة الأطفال اليمنيين أولوية، وكذلك ضمان عدم تجنيدهم في الحرب أو تأثرهم بها.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد واصل إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين الذين جندتهم ميليشيات الحوثى وزجت بهم فى جبهات القتال، وذلك لإزالة الأضرار النفسية التى أصابتهم تمهيدا لإعادتهم إلى أسرهم.

 


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