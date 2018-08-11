البترول: بدء التشغيل التجريبى لأكبر معمل تحاليل عينات غاز فى مصر بحقل ظهر

كتب - أحمد أبو حجر

قالت وزارة البترول فى بيان لها اليوم السبت، إنه يتم حالياً بدء أعمال التشغيل التجريبى لأكبر وأحدث معمل تحاليل عينات غاز طبيعى في مصر والمقام بحقل ظهر لتنفيذ كافة عمليات تحاليل الغاز والمياه والمتكثفات والكبريت المنتج من الحقل.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال تفقده للمعمل أن قطاع البترول حريص على توطين التقنيات الحديثة وتعظيم الاستفادة منها في إنجاز الأعمال وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن معمل تحاليل الغاز لحقل ظهر هو الأكبر والأحدث فى مصر بما يحويه من تجهيزات عالية الدقة وأجهزة حديثة ومتطورة تتيح للمهندسين والكيميائيين وفنى التشغيل فرصة كبيرة في إجراء قياسات دقيقة وتجارب معملية تخدم العملية الإنتاجية بالحقل.

ويعد المعمل الثانى من نوعه عالمياً بمناطق إنتاج شركة إينى الإيطالية يعطى القياسات الصحيحة للغاز الطبيعى والسوائل المصاحبة التي يتم على أساسها حساب المعايير والنسب المسموح بها، حيث أن الغاز منتج لابد من التأكد قبل ضخه في الشبكة القومية للغازات الطبيعية من مطابقته للمواصفات الفنية والمعايير القياسية المعتمدة والتي لايمكن الحيود عنها.

والمعمل عبارة عن جزءين الأول لتحليل الغاز والثانى لتحليل السوائل المصاحبة ويديره مجموعة من شباب وكوادر قطاع البترول مدربون جيداً داخلياً وخارجياً وقادرون على استيعاب المعمل بتقنياته الحديثة وتشغيله، وتؤكد ذلك نتائج التشغيل التجريبى للمعمل .