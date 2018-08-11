video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 10:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البترول: بدء التشغيل التجريبى لأكبر معمل تحاليل عينات غاز فى مصر بحقل ظهر

السبت، 11 أغسطس 2018 10:21 ص
البترول: بدء التشغيل التجريبى لأكبر معمل تحاليل عينات غاز فى مصر بحقل ظهر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
كتب - أحمد أبو حجر
إضافة تعليق
قالت وزارة البترول فى بيان لها اليوم السبت، إنه يتم حالياً بدء أعمال التشغيل التجريبى لأكبر وأحدث معمل تحاليل عينات غاز طبيعى في مصر والمقام بحقل ظهر لتنفيذ كافة عمليات تحاليل الغاز والمياه والمتكثفات والكبريت المنتج من الحقل.
 
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال تفقده للمعمل أن قطاع البترول حريص على توطين التقنيات الحديثة وتعظيم الاستفادة منها في إنجاز الأعمال وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن معمل تحاليل الغاز لحقل ظهر هو الأكبر والأحدث فى مصر بما يحويه من تجهيزات عالية الدقة وأجهزة حديثة ومتطورة تتيح للمهندسين والكيميائيين وفنى التشغيل فرصة كبيرة في إجراء قياسات دقيقة وتجارب معملية تخدم العملية الإنتاجية بالحقل.
 
ويعد المعمل الثانى من نوعه عالمياً بمناطق إنتاج شركة إينى الإيطالية يعطى القياسات الصحيحة للغاز الطبيعى والسوائل المصاحبة التي يتم على أساسها حساب المعايير والنسب المسموح بها، حيث أن الغاز منتج لابد من التأكد قبل ضخه في الشبكة القومية للغازات الطبيعية من مطابقته للمواصفات الفنية والمعايير القياسية المعتمدة والتي لايمكن الحيود عنها.
 
والمعمل عبارة عن جزءين الأول لتحليل الغاز والثانى لتحليل السوائل المصاحبة ويديره مجموعة من شباب وكوادر قطاع البترول مدربون جيداً داخلياً وخارجياً وقادرون على استيعاب المعمل بتقنياته الحديثة وتشغيله، وتؤكد ذلك نتائج التشغيل التجريبى للمعمل .

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير البترول يعلن طرح ثانوى لنسبة 30% من أسهم أبو قير للأسمدة بالبورصة

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

حقل ظهر

البترول




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة