"البابا" يغادر كنيسة الأمير تادرس عقب انتهاء صلاة جنازة مطران المنيا

غادر منذ قليل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة الأمير تادرس عقب انتهاء جنازة الأنبا أرسنايوس مطران المنيا.

وكان قد ترأس البابا تواضروس صلوات الجنازة منذ قليل على الأنبا ارسنايوس مطران المنيا الراحل.

وتوفى "الأنبا أرسانيوس" مطران المنيا، صباح اليوم عن عمر يناهز الـ90 عامًا، وهو من أكبر المطارنة عمرا بالكنيسة المصرية، وهو من أبناء محافظة القاهرة، ومن مواليد 21 من شهر أغسطس من عام 1928، حصل على درجة البكالوريوس فى الهندسة عام 1951، وتم تعيينه فى محافظ المنيا كمهندس داخل إحدى الجهات الحكومية، بجانب حصوله على درجة البكاولريوس فى العلوم "اللاهوتية" من الكلية "الإكلريكية" عام 1954، وترهب بدير السريان فى 14 أبريل من عام 1958، وانتقل بعد عدة سنوات من ترهبه لدير البرموس، الذى تولى رئاسته لفترة طويلة، وتم تعيينه أسقف عام لمحافظة المنيا فى 13 يوينو 1976 على يد البابا شنودة الثالث، حتى أصبح مطران لها حتى وفاته.