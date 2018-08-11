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السبت، 11 أغسطس 2018 05:37 م
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الاثنين.. قطع مياه الشرب عن أحياء دسوق لصيانة محطة محلة أبو علي

السبت، 11 أغسطس 2018 05:37 م
الاثنين.. قطع مياه الشرب عن أحياء دسوق لصيانة محطة محلة أبو علي إنقطاع المياه - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن مجلس مدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس المركز والمدينة، عن قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة دسوق، بعد غد الاثنين، لأعمال الصيانة من غسيل، وتطهير، وتعقيم الخزانات الأرضية بمحطة مياه الشرب بمحلة أبو علي، وستعمل المحطة بنصف طاقتها الإنتاجية، مما سيؤدى إلى ضعف المياه وانقطاعها بمركز ومدينة دسوق.

وأضاف البيان الصادر من مجلس المدينة، أنه سيتم قطع مياه الشرب، من الساعة الرابعة فجر يوم الاثنين، وحتى الساعة السابعة مساءً، وطالب مجلس المدينة المواطنين، وأصحاب المحال بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة انقطاع مياه الشرب.

 

 


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