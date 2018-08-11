الإعدام لعاطل قتل "طبيب صيدلى" بمطواة فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحي

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى، وعضوية المستشار علاء حسن سمير، والمستشار أسامة عدس، بإلاعدام شنقا لـ "محمود ص ع"، عاطل، والمتهم بقتل "عادل م" طبيب صيدلى بسلاح أبيض مطواة.

كان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام "محمود ص" 39 عاما عاطل بقتل "عادل م" طبيب صيدلى بمطواة أثناء عمله بدون أى وجه حق، وعلى الفور تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.