video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 10:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الإعدام لعاطل قتل "طبيب صيدلى" بمطواة فى المنوفية

السبت، 11 أغسطس 2018 10:33 ص
الإعدام لعاطل قتل "طبيب صيدلى" بمطواة فى المنوفية حبل المشنقة
المنوفية _ محمد فتحي
إضافة تعليق

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى، وعضوية المستشار علاء حسن سمير، والمستشار أسامة عدس، بإلاعدام شنقا لـ "محمود ص ع"، عاطل، والمتهم  بقتل "عادل م" طبيب صيدلى بسلاح أبيض مطواة.

 

كان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام "محمود ص" 39 عاما عاطل بقتل "عادل م" طبيب صيدلى بمطواة أثناء عمله بدون أى وجه حق، وعلى الفور تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بالمنوفية

المنوفيه

اخبار المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محكمه جنايات شبين الكوم

الاعدام




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة