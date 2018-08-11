الإسكان تبدأ غدا حجز وحدات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية إلكترونيا

كتب ــ أحمد حسن

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الخطوة الثالثة والأخيرة فى حجز الوحدات السكنية التى طرحتها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى، بالحى السكنى "كابيتال ريزيدانس"ستبدأ من الساعة 10 صباح غدٍ الأحد، وحتى الساعة 11.59 مساء يوم السبت 18 أغسطس، أو حتى نفاد الوحدات، وذلك لمن قاموا بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى، وسددوا مبلغ مقدم الحجز، موضحاً أن التخصيص بأسبقية حجز الوحدة واختيارها على الموقع الإلكترونى (online).

وأضاف رئيس الوزراء، فى بيان، أن الحجز يتم من خلال الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation)، حيث يتم الدخول على الموقع بكلمة المرور والرقم القومى، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز، ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، مرتبة على النحو التالى: المحافظة (القاهرة) – المدينة (العاصمة الإدارية الجديدة) – المنطقة (العاصمة الإدارية الجديدة) – الحى (كابيتال ريزيدانس) – المجاورة (1D أو 8D) – نوع الوحدة (شقة) – رقم العمارة – رقم الوحدة، ثم يتم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية إنه فى حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التى تم اختيارها يتم رد المبلغ المسدد وفقاً لما يلى: سيتم إتاحة شاشة على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation)، ببنك التعمير والإسكان، بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبلغ المسدد، ويتم رد المبلغ المُسدد بناءً على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به، مع ضرورة مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.

وأكد المهندس خالد عباس، أنه تم توفير وحدات سكنية لجميع العملاء الذين قاموا بتحويل مقدمات الحجز، مضيفاً أن هذا الطرح يُعد الأول للوحدات السكنية بالحي السكنى "كابيتال ريزيدانس" الذى تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيبدأ تسليمها بعد عام من إنهاء إجراءات التعاقد، والوحدات المطروحة بنظام التقسيط بدون فوائد، وهناك خصم خاص للسداد الفورى، وأنظمة تقسيط أخرى بفترات ممتدة، ويضم الحي السكنى الذي تُطرح به الوحدات منطقة متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى عدد من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصى.

وبشأن أسلوب السداد، أشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أنه يتم استكمال سداد 10 % بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز، وفي حالة السداد لباقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ حجز الوحدة المطلوبة يتم خصم 7% من القيمة الإجمالية للوحدة، شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 10% بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز، ويتم سداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة، خلال 6 أشهر من تاريخ الحجز، وسداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام.

وأشار إلى أنه سيتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 70% على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، طبقاً للقيمة الموضحة بجداول الأقساط المرفقة بكراسة الشروط، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، وفقاً لما هو محدد بجداول الأقساط المرفقة بكراسة الشروط، وفى حالة رغبة العميل فى التعامل بنظام التمويل العقاري، فيتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بنظام الـ3 سنوات، يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من المواعيد المحددة للاستلام، ولحين الحصول علي موافقة جهة التمويل، ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات وفقاً لقانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، والسياسة الائتمانية المعمول بها لدي البنوك المشاركة في تمويل مشتري الوحدات.

وتتم دراسة الراغب في التمويل ومنحه التمويل طبقاً لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح، وفى حالة التأخير عن سداد أى دفعة أو قسط، عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزى السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2 % + 0.5 % مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق، وحتى تاريخ السداد، موضحاً أنه بالنسبة لأسلوب السداد للجراج، فيتم حجز مكان للسيارة بالجراج بذات العمارة الكائنة بها الوحدة، طبقاً للأولويات والأعداد المتوافرة عند التعاقد، ويتم سداد 60 ألف جنيه بالكامل عند التعاقد، وذلك قيمة حجز مكان للسيارة بالجراج ببدروم العمارة.