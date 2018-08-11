الإحصاء يؤكد أن 21% من إجمالي المصريين من الشباب أعمار 18 إلى 29 عاما

كتبت - هبة حسام

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى للشباب الذى يوافق 12 أغسطس من كل عام والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، بوصفه يوماً دولياً للشباب.

ومن منطلق اهتمام الدولة بالشباب يتم عقد مؤتمر وطنى للشباب منذ عام 2016 تحت شعار "ابدع ..انطلق،" ليكون بمثابة منصة فعالة للحوار المباشر بين الشباب والدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة لكونهم شركاء أساسيين فى التغيير، فضلاً عن كونه فرصة للتوعية بالتحديات والمشكلات التى تواجه أولئك الشباب.

وانعقدت الدورة السادسة لمؤتمر الشباب فى شهر يوليو 2018 بجامعة القاهرة بمشاركة 3 آلاف من شباب الجامعات والشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب وأوائل الثانوية العامة ونخبة من رجال الدولة والأحزاب، وشهدت جلسات المؤتمر أبرز القضايا والموضوعات الملحة على أجندة الدولة المصرية وهى استراتيجية "بناء الإنسان المصرى واستراتيجية تطوير التعليم" مع عرض لرؤية الشباب لكيفية بناء الإنسان المصرى مجتمعياً وثقافياً وصحياً ورياضياً وتعليمياً.

وعقد على هامش المؤتمر جلسة بعنوان "أسال الرئيس" ودارت حول ثلاثة محأور رئيسية وهم: "التعليم، التأمين الصحى الشامل، البنية المعلوماتية التى تتيح تنمية التكنولوجيا الرقمية وتطوير الخدمات وتحقيق التحول الرقمى".

وبمناسبة اليوم العالمى للشباب أعلن جهاز الإحصاء عددا من المؤشرات، جاءت كالتإلى: طبقاً لتقديرات السكان عام 2018 بلــغ عــدد الشبــاب فى ألفئة العمرية (18 ـ 29سنة) 20,2 مليــون نسمة بنسبــة 21% من إجمإلى السكان (50,6% ذكور ، 49,4% إناث).

وطبقاً لبيانات التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت عام 2017 بلــغت نسبة الأميــة بين الشباب فى ألفئة العمريــة (18 ـ 29 سنة) 16% من إجمــإلى الشبــاب (13,5% ذكور ، 18,5% إناث)، وبلغت نسبة الشباب الذين لم يلتحقوا بالتعليم من إجمإلى الشباب 16,7% (14,2% ذكور،19,3% إناث).

وبلغت نسبة الشباب الذين إلتحقوا وتسربوا حوإلى 10% من إجمإلى الشباب وتتضاعف هذه النسبة فى الريف بالمقارنة بالحضر (12,6% مقابل 6,5%) على التوأى، وبلــغ عــدد الأســـر التى يرأسها شبــاب 2,877,014 أسرة بنسبة 12.3% من إجمإلى الأســر المصرية، و5.2% من إجمــإلى الشباب لديهـم صعوبات وظيفية (أى صعوبة من الدرجة البسيطة إلى المطلقة)، (5.8% فى الحضر، مقابل 4,8% فى الريف)، و44,6% من إجمإلى الشباب يستخدمون الحاسب الآلى (47,8% ذكور، 44,6% إناث)، و47,4% من إجمإلى الشباب يستخدمون الإنترنت (51,9% ذكور، 42,8% إناث).

سُجــلت محافــظة القــاهرة أعلــى نسبــة للشباب مستخدمى وسائــل تكنــولوجيا المعلومات 13,5%، (13% ذكور، 14,1% إناث)، بينما سُجلت محافظات الحدود أقل نسبة وهى لا تتعدى الوأحد الصحيح، و84,5% من إجمإلى الشباب يستخدمون الهاتف النقال (87,9% ذكور، 81,1% إناث ) .

وطبقاً لبيانات النشرة السنوية للتعليم العإلى عام 2016/2017 بلغ إجمإلى عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي 3,03 مليون طالب (52,1% ذكور، 47,9% إناث)، منهم 123278 طالب مقيد بالمعاهد ألفنية فوق المتوسط (حكومية/ خاصة) (45,5% ذكور، 54,5% إناث).

وبلـغت نسبة المقيديـن فى الكليـات النظرية بالجامعات الحكومية والأزهر 79% من إجمالي المقيدين مقابل 21% فى الكليات العملية، بلـغت نسبة المقيديـن فى الكليات النظرية بالجامعات الخاصــة 25,8% مقابل 74,2% فى الكليات العمليــة، وبلغ متوسط عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس ومعأونيهم 23 طالب فى الجامعـات الحكـــومية والأزهر مقابل 18 طالــب بالجامعات الخاصة.

وطبقاً لبيانات النشرة السنوية لخريجى التعليم العإلى والدرجات العلمية عام 2016 بلغ إجمإلى عدد خريجى الجامعات الحكومية والخاصة 181,341 خريج منهم 324,452 خريجاً من الجامعات الحكومية بنسبة 95,1% وعدد 16.729 خريجاً من الجامعات الخاصة بنسبة 4,9%.

وطبقاً لبيانات مسح القوى العاملة عام 2017 بلغت نسبة مساهمة الشباب (18 -29 سنة) فى قوة العمل 46,1% (63,4% ذكور، 27,5% إناث) منهم 9,1% أميــــين، 43,8% حاصلين على مؤهل متوسط، 24,2% حاصلين على مؤهل جامعى فأعلى.

وبلغت نسبة الشباب المشتغلين بعمل دائم 49% (48,6% ذكور، 50,2% إناث)، كما بلغت نسبة العاملين بعقد قانونى 25% (20% ذكور، 42,2% إناث)، بلــــغت نسبـة الشبــاب المشــتركين فــــى التأمينـــات الإجتماعيــة 26,1% من إجمــإلى العاملــين (22,7 % ذكور،37,9% إناث)، وبلــغت نسبــة الشــباب المشتركـــين فى التأمـــين الصــــــحى 18,5% من إجمإلى العاملين (14,6% ذكور، 31,9% إناث)، بلغ معدل البطالة بين الشباب 25,7% (20,5٪ ذكور، 38,7٪ إناث).

وبلغ معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهــل جامــعى فأعلى 38,3% (30,2% ذكـــور، 49,4% إناث) مقابل 30,7% للحاصلين على مؤهل متوسط فنى (24,7 % ذكور، 48,9% إناث).

وطبقاً لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2017 بلغت نسبة الذكور المتزوجين فى ألفئة العمرية (18-29 سنة) 61,5٪ من إجمإلى الذكــور المتزوجــين مقابل 83,3٪ للإنـــــاث من إجمإلى المتزوجـــات، كما بلغــت نسبة الذكور المطــلقين فى نفس ألفئة العمرية 22,4٪ من إجمإلى الذكور المطــلقين مقابل 42,7٪ للإناث من إجمإلى الإناث المطلقات.

وطبقاً لبيانات نشرة المواليد والوفيات عام 2017، بلغ معدل الوفيات بين الشباب فى ألفئة العمرية (15- 29 سنة) 0,8 لكل 1000 شاب (1,1 لكل ألف من الذكور، 0,5 لكل ألف من الإناث).