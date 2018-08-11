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السبت، 11 أغسطس 2018 02:24 م
خالد صلاح
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الأردن يشيع جثمان شهيد تفجير الفحيص بمحافظة جرش

السبت، 11 أغسطس 2018 02:24 م
الأردن يشيع جثمان شهيد تفجير الفحيص بمحافظة جرش العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
عمان (أ ش أ)
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شيع آلاف الأردنيين، عقب صلاة ظهر السبت، جثمان الشهيد الدركى الرقيب على قوقزة، الذى قضا بحادثة الانفجار التى وقعت مساء أمس الجمعة، لدورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام الأردنى فى منطقة الفحيص، فى مدينة "سوف" فى محافظة جرش (45 كم شمال عمان).

وجرت للشهيد قوقزة مراسم تشييع عسكرية، وحمل على أكتاف رفاقه من أفراد جهاز الدرك ملفوفا بالعلم الأردنى، وورى الثرى فى مقبرة "سوف".

وتقدم الجنازة وزير الداخلية الأردنى سمير المبيضين، ومديرو الأمن العام والدرك والدفاع المدنى والمخابرات العامة الأردنية ومحافظ جرش مأمون اللوزى.

وكان قد وقع مساء أمس حادث بانفجار مركبة تابعة لقوات الدرك خارج منطقة مهرجان الفحيص بمحافظة البلقاء (20 كم شمال غرب عمان)، نجم عنه استشهاد الرقيب الدركى على قوقزة، وإصابة 4 آخرين من أفراد الدرك واثنين من مرتبات الأمن العام الأردنيين.

وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية - فى بيان اليوم السبت - أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع.

 


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