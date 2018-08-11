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افتتاح مؤتمر الصيدلة الدولى الأول بجامعة المنوفية بمشاركة 500 باحث وعالم

السبت، 11 أغسطس 2018 02:26 م
افتتاح مؤتمر الصيدلة الدولى الأول بجامعة المنوفية بمشاركة 500 باحث وعالم مؤتمر كلية الصيادلة الأول بجامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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إنطلق منذ قليل المؤتمر الدولى الأولى لكلية الصيدلة جامعة المنوفية، حول تطور صناعة الدواء والشكل الصيدلى، وذلك بحضور ورعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى سلام نقيب الصيادلة بالمنوفية، والدكتورة وفاء زهران عميدة الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور هيثم أحمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، وذلك وسط حضور موسع من العلماء والباحثين حول العالم من الجامعات المصرية "القاهرة وكفر الشيخ ودمنهور والمنصورة وبنها والأزهر والأسكندرية" وجامعات دولية فى "أمريكا وإنجلترا وأوكرانيا والهند وتركيا والعراق"

حيث أكد الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة فى كلمته بأن كلية الصيدلة أحد أهم كليات الجامعة الحديثة التى تقوم بتخريج طلاب وطالبات قادرون على تحديات واقع وأزمات الدواء وصناعته وتطوير مواده الفعالة لمواجهة الأمراض المنتشرة والمستعصية والخطيرة

مشيرًا بأن هذا المؤتمر الدولى لتطوير صناعة الدواء والشكل الصيدلى يدعم سبل البحث عن الجديد فى تنشيط دور الدواء بالشكل الذى يجعله قادر على تحديات واقع ضعف المواد الفعالة للأدوية وأرتفاع أسعار الدواء، كما أشار إلى أن الجامعة لديها بيئة طبيعية قادرة عل توفير خامات الدارسين لمواد الصيدلة وتطور نمو صناعته بأحدث الأساليب المتبعة عالمياً، وذلك من أجل الأرتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية للمرضى

وقالت الدكتورة وفاء ظهران عميدة الكلية، ورئيس المؤتمر، بأن هذا المؤتمر يعد الأول فى عهد الكلية التى أنشأت منذ عامين، وأن الجامعة والكلية لديها تقدير عالِ لمناقشة الجديد فى العلوم الطبية الحديثة، وعلم الصيدلة وخاصة الصيدلة الإكلينكية، وأن المؤتمر سوف يناقش أكثر من 109 بحث بين عروض وبوسترات مقدمة من مختلف الجامعات داخل مصر وخارجها، ونأمل أن يقدم هذا المؤتمر خلال فعالياته فرصة حقيقية لتبادل الرأى ووضع مقترحات وتوصيات تسهم فى إثراء أبحاث الدواء وتطور صناعته، وتضع حلولاً لمواجهة تحديات وصعوبات صناعة الدواء

كما أشار الدكتور هيثم أحمد وكيل الدراسات العليا بالكلية، ومقرر المؤتمر بأن المؤتمر يرحب بجميع الحضور من الرؤساء وهيئة التدريس بالكلية والجامعات المشاركة فى داخل مصر وخارجها، والعلماء والباحثين والطلاب والطالبات وشركات الدعاية الداعمة للمؤتمر وصناع الدواء وشركات التسويق

كما أشار بأن المؤتمر سوف يقوم بمناقشة ثلاث محاور هامة على مدار يومين حول الجديد والمستحدث فى علوم التكنولوجيا الحيوية وتقنيات النانو القائمة على نظم توصيل الدواء وعلم السموم السريرية والطب الشرعى وأحدث إستراتيجيات صناعة الأدوية لبعض الأمراض الصدرية وأمراض الجهاز الهضمى.


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