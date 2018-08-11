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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 11 أغسطس 2018 10:37 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

1
 

قوات الأمن تحبط محاولة إرهابى تفجير نفسه بكنيسة العذراء بمسطرد

 

2
 

الإسكان تبدأ غدا حجز وحدات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية إلكترونيا

 

3
 

الراهب أشعياء يعترف بقتل الأنبا إبيفانيوس.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

 

4
 

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000حاج مصرى من أسر شهداء الجيش والشرطة

 

5
 

التعليم تعلن رصد 4 حالات غش بالموبايل والفيزا بامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

6

 

السعودية تعلن أن غداً أول أيام ذي الحجة وعيد الأضحى يصادف الثلاثاء 21 أغسطس

7
 

بعد توجيه السيسي بعلاجها على نفقة الدولة.. الطفلة مروة تخرج من غرفة العمليات وعمتها تؤكد نجاح العملية

 

8
 

بدء تسجيل رغبات الكليات الأزهرية غدا وحتى الخميس.. وقطاع المعاهد: غلق باب التظلمات 18 أغسطس

 

9
 

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

 

10
 

اتحاد الكرة يعلن هانى رمزى مدربا مساعدا لـ أجيرى الأربعاء المقبل

 


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موعد عيد الاضحى

موعد وقفة عرفات

عيد الأضحى

الطفلة مروة

انتحارى مسطرد

حادث مسطرد

اشعياء

قاتل القس

مدرب المنتخب




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