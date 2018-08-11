اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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قوات الأمن تحبط محاولة إرهابى تفجير نفسه بكنيسة العذراء بمسطرد





الإسكان تبدأ غدا حجز وحدات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية إلكترونيا





الراهب أشعياء يعترف بقتل الأنبا إبيفانيوس.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام





الملك سلمان يأمر باستضافة 1000حاج مصرى من أسر شهداء الجيش والشرطة





التعليم تعلن رصد 4 حالات غش بالموبايل والفيزا بامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

السعودية تعلن أن غداً أول أيام ذي الحجة وعيد الأضحى يصادف الثلاثاء 21 أغسطس





بعد توجيه السيسي بعلاجها على نفقة الدولة.. الطفلة مروة تخرج من غرفة العمليات وعمتها تؤكد نجاح العملية





بدء تسجيل رغبات الكليات الأزهرية غدا وحتى الخميس.. وقطاع المعاهد: غلق باب التظلمات 18 أغسطس





طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة





اتحاد الكرة يعلن هانى رمزى مدربا مساعدا لـ أجيرى الأربعاء المقبل