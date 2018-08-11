استمرار الاشتباكات مع طالبان حول مدينة غزنة جنوبى العاصمة الأفغانية

كابول (رويترز)

قال مسؤولون إن القتال استمر حول مدينة غزنة الأفغانية التى تقع إلى الجنوب مباشرة من العاصمة كابول اليوم السبت، بعد يوم من اقتحام مسلحى حركة طالبان لمركز المدينة فى إستعراض صارخ للقوة.

وأضافوا أن 25 قتيلا على الأقل من الشرطة وصحفيا سقطوا فى أحداث أمس الجمعة.

وقال مسؤولون من وزارة الدفاع إن قوات الأمن سيطرت على غزنة بالكامل لكنهم قالوا فى ذات الوقت إن عمليات تطهير ما زالت مستمرة كما يتم إرسال المزيد من القوات لتعزيز دفاعات المدينة.

وقال الميجر محمد فاروق المتحدث باسم الفرقة 203 فى الجيش الأفغانى "تعزيزات الجيش الوطنى الأفغانى فى طريقها إلى مدينة غزنة لمساعدة قوات الشرطة الوطنية فى عمليات تفتيش وتطهير لمسلحين قد يكونون مختبئين فى المدينة".

وقال مسؤول أمنى طلب عدم ذكر اسمه إن الجانبين يتقاتلان للسيطرة على المراكز التجارية والطرق الرئيسية حول المدينة التى تقع على الطريق السريع الرئيسي الذى يربط كابول بجنوب البلاد.

ولم ترد معلومات دقيقة عن عدد القتلى والمصابين لكن نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية قال إن 25 فردا من الشرطة قتلوا إضافة إلى صحفى أفغانى لم يحدد اسمه.

وشكل الهجوم أمس الجمعة، على غزنة صدمة بعد أن تنامت الآمال المتعلقة ببدء محادثات للسلام مع طالبان على الرغم من أن المدينة تعرضت لضغوط منذ أشهر مع تزايد نشاط المسلحين فى مناطق قريبة.

وتبحث الحكومة إعلان وقف لإطلاق النار خلال عيد الأضحى هذا الشهر مماثل لوقف إطلاق النار خلال عيد الفطر فى يونيو، شهد اختلاط مقاتلين عزل من طالبان مع قوات الأمن فى كابول ومدن أخرى.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان فى مشاركة على موقع للتواصل الاجتماعى إن الحركة سيطرت على السجن الرئيسى فى غزنة وحررت عددا من السجناء، لكن لم يرد تأكيد أو نفي لهذا التصريح من جانب المسؤولين الأفغان.

وتسبب القتال العنيف أمس الجمعة فى تدمير الكثير من أبراج الاتصالات مما تسبب فى صعوبة الاتصالات بالمدينة.

وقال اللفتنانت كولونيل مارتن أودونيل المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان في بيان عبر البريد الإلكتروني "ساد الهدوء النسبى المدينة الليلة الماضية وشوهد السكان وهم يتجولون بحرية فى الشوارع، عمليات التطهير مستمرة وتلقينا تقارير عن اشتباكات متفرقة".

ولم يفصح عما إذا كانت طائرات أمريكية قد نفذت أى ضربات ضد طالبان.

وشن مسلحو طالبان هجوما واسع النطاق أمس الجمعة، وسيطروا على مبان حكومية وأجزاء من مركز المدينة قبل أن تجبرهم القوات الأفغانية بدعم جوى أمريكى على التقهقر.

واقتربت طالبان من النجاح فى هجوم مشابه فى مايو من العام الجارى إذ تمكنت من اجتياح مدينة فراه فى غرب البلاد قبل أن تتقهقر أمام القوات الأفغانية بمساعدة من القوات الأمريكية.