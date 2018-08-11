إيران تطور مقاتلات "سوخوى 22" الروسية العتيقة

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كشف أمير على حاجى زاده قائد سلاح الجو فى الحرس الثورى الإيرانى أن بلاده تمكنت من تطوير أسطولها من مقاتلات سوخوى – 22 الروسية العتيقة بما يمكنها من حمل وإطلاق المقذوفات الصاروخية من طراز كروز القادرة على إصابة الأهداف الأرضية بدقة متناهية من مسافة 1500 كم.

وقال المسئول العسكرى الإيرانى إن المقاتلات سوخوى – 22 الإيرانية التى تم تطويرها صارت قادرة على التحليق حتى ارتفاع 50 ألف قدم وبسرعة 1ر2 عقدة وهو ما يعطيها القدرة على إصابة الأهداف الجوية والأرضية على حد سواء إصابات مباشرة وعالية الدقة، كما صار بإمكان المقاتلات المطورة نقل البيانات وتحقيق الاتصال العملياتى الفعال مع الطائرات التى تعمل بدون طيار من على مسافات تصل لعدة كيلومترات.

وقالت مصادر فى الحرس الثورى الإيرانى إن طرازات متعددة من الطائرات الحربية التى تقادمت ولم تعد تستخدم منذ ما يقرب من ثمانية وعشرين عاما لبعض الطرازات قد تم تطويرها مؤخرا وأعيد إلحاقها بتشكيلات سلاح الجو الإيرانى تحسبا لأية مواجهات عسكرية محتملة ، وفى هذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما صدر عن الجنرال محمد على الجعفرى قائد الحرس الثورى الإيرانى من تهديدات للقوى الغربية المعادية لإيران باتخاذ إجراءات ضدها فى إشارة إلى الولايات المتحدة.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن فى مايو الماضى انسحاب بلاده من الاتفاق النووى مع إيران اتفاق 5 + 1 الموقع عام 2015 وقرر فرض العقوبات الاقتصادية والتسلحية التى كانت مفروضة على إيران قبل إبرام الاتفاق وتم رفعها جزئيا بعد التوقيع عليه، غير أن الأطراف الأوروبية المشاركة فى الاتفاق أعلنت استمرار التزامها به برغم محاولات واشنطن الضغط عليها لوقف استيرادها لنفط إيران وهو ما قابلته إيران بتوجيه تهديدات قوية للولايات المتحدة.