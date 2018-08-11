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إصابة 4 صينين في تصادم أتوبيس سياحى مع سيارة نقل بطريق غارب - الغردقة

السبت، 11 أغسطس 2018 07:02 م
إصابة 4 صينين في تصادم أتوبيس سياحى مع سيارة نقل بطريق غارب - الغردقة حادث تصادم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أصيب 4 صنيين الجنسية، مساء اليوم السبت، اثر تصادم أتوبيس سياحى مع سيارة نقل بطريق الغردقة غارب، تم نقل المصابين لمستشفى الجونة وحرر المحضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 
كان ورد بلاغ للدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر يفيد وقوع حادث تصادم اتوبيس سياحى "كوستر" بسيارة نقل "ثلاجة" بمنطقة جبل الزيت بطريق غارب الغردقة. 
 
علي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 4 سياح صينيين الجنسية تم نقلهم لمستشفي الجونة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة. 
 

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