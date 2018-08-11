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إخلاء سبيل 5 من أولتراس أهلاوى فى أحداث مباراة مونانا الجابونى بتدابير احترازية

السبت، 11 أغسطس 2018 01:54 م
إخلاء سبيل 5 من أولتراس أهلاوى فى أحداث مباراة مونانا الجابونى بتدابير احترازية أولتراس أهلاوى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، السبت، إخلاء سبيل 5 من أعضاء ألتراس أهلاوى، على خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة، بتدابير احترازية.
 
ووجهت النيابة إليهم تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية، والبعض الآخر تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15يوما على ذمة التحقيقات، في أحداث العنف التي وقعت بمدرجات استاد القاهرة.
 
وقام عدد من أعضاء الرابطة بالتوجه إلى المدرج الذي يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسى المدرجات.
 
وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم  عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلي مع مونانا الغابوني في الدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.
 
 
 
 

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