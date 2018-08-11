video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 11:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف المنوفية تخصص 381 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

السبت، 11 أغسطس 2018 10:29 ص
أوقاف المنوفية تخصص 381 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، أخر ٱستعدادتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكافة أنحاء المحافظة.

ومن جانبه، أكد الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من تحديد ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك فى كافة مراكز المحافظة، بإجمالى 381 ساحة لاستقبال المواطنين لأداء صلاة العيد.

مشيراً إلى التنسيق المستمر بين المديرية ومديرية الأمن لتأمين تلك الساحات، وتركيب بوابات إلكترونية لتأمين المصلين ورصد أي تجاوزات، وتم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتجهيز ساحات الصلاة بالفرش ومكبرات الصوت.

وأضاف أنه يوجد لكل ساحة إمام وخطيب، بالإضافة إلى إمام وخطيب احتياطى للطوارئ، على أن يتم التنسيق الكامل بين مجالس المدن وإدارات الأوقاف، بكل إدارة من أجل الوصول باليوم إلى النجاح دون أى معوقات .

كان الدكتور أيمن مختار السكرتير العام بمحافظة المنوفية، والقائم بأعمال محافظ المنوفية، قد أكد على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى، مشدداً على تكثيف التواجد الأمنى بالشوارع والميادين لإحكام السيطرة الأمنية خلال أيام العيد، وتواجد المسئولين بالشارع للتعامل مع مشاكل المواطنين عن قرب .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسماعيلية تجهز 61 ساحة مفتوحة لأداء صلاة العيد

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظه المنوفيه

اخبار المنوفيه

اوقاف المنوفيه

ساحات العيد

عيد الاضحى




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة