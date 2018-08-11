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"أوقاف أسوان" تخصص 95 ساحة وتجهز 1978 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى

السبت، 11 أغسطس 2018 01:21 م
"أوقاف أسوان" تخصص 95 ساحة وتجهز 1978 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى ساحات صلاة العيد - ارشيفية
أسوان ندى سليم
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قال الشيخ محمود قناوى وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان، أن المديرية تستعد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، من خلال تخصيص 95 ساحة أمام المساجد الكبرى بمراكز المحافظة، كما تم تخصيص خطيب احتياطى تحسبا لوقوع أى طوارئ. 

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم تجهيز 1978 مسجدا على مستوى أنحاء المحافظة، لأداء الصلاة أمام المواطنين، مشيرا إلى أنه فى هذا المجال تم تعيين إمام أساسى وخطيب بالمكافأة لكل ساحة من ساحات العيد، فضلًا عن إتاحة صلاة العيد فى جميع المساجد الكبرى بدائرة المحافظة.

 

 


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