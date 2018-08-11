"أوقاف أسوان" تخصص 95 ساحة وتجهز 1978 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى

أسوان ندى سليم

قال الشيخ محمود قناوى وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان، أن المديرية تستعد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، من خلال تخصيص 95 ساحة أمام المساجد الكبرى بمراكز المحافظة، كما تم تخصيص خطيب احتياطى تحسبا لوقوع أى طوارئ.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم تجهيز 1978 مسجدا على مستوى أنحاء المحافظة، لأداء الصلاة أمام المواطنين، مشيرا إلى أنه فى هذا المجال تم تعيين إمام أساسى وخطيب بالمكافأة لكل ساحة من ساحات العيد، فضلًا عن إتاحة صلاة العيد فى جميع المساجد الكبرى بدائرة المحافظة.