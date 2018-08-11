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أهالى الإسماعيلية يشتكون من تهالك "السلم الأزرق" بوسط المدينة

السبت، 11 أغسطس 2018 04:00 ص
أهالى الإسماعيلية يشتكون من تهالك "السلم الأزرق" بوسط المدينة
الإسماعيلية – السيد فلاح
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اشتكى أهالى مدينة الإسماعيلية، من تهالك "السلم الأزرق" في وسط المدينة، والذي يعد أقدم وسيلة عبور رابطة بين قلب المدينة منذ 80 عامًا.

وظهرت في بعض أجزاء "السلم الأزرق" الذي يمر فوق محطة "سكك حديد الإسماعيلية" تآكل لحديد الأرضية الخاصة بالسلم بما يهدد سلامة المارة فوقه، وطالب الأهالى المسئولين فى المحافظة بتفقد حالة السلم لإيجاد حلول لهذة المشكلة التي بدأت في الظهور والتزايد، مطالبين بتركيب مصعد كهربائي لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال أحدى الأهالى إن الكوبرى يحتاج إلى عمليات صيانة كثيرة، وتتفاقم المشكلة مع تزايد إستخدامه بسبب الزيادة السكانية المتزايدة دون أن يصحبها أى عمليات تطوير، هذا بالإضافة إلى معاناة كبار السن على وجه الخصوص فى استخدامه، مشيرًا إلى أن "السلم الأزرق" أصبح وسيلة عبور غير أمنة رغم وقوعه فى موقع حيوى فى قلب مدينة الإسماعيلية.

 

 

 

 


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