أمين عام رابطة العالم الإسلامى يبحث إقامة مؤتمر زعماء الديانات بأستانا

كتب إسماعيل رفعت

بحث أمين رابطة العالم الإسلامى الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أعمال مؤتمر زعماء الديانات العالمية والتقليدية المزمع إقامته فى أستانا.

وبحث الأمين العام مع سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة باخيت باتير شايف، عملية تنظيم المؤتمر، بمشاركة رابطة العالم الإسلامى، ورعاية رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزاربايف.

ورابطة العالم الإسلامى الكائن مقرها فى مكة المكرمة هى أكبر وأقدم رابطة اسلامية شعبية عمرها 60 عاما ولها مكاتب ومقرات بـ70 دولة ويتبعها هيئات عالمية متخصصة، وتعنى الرابطة بالشئون الإسلامية ونشر الوعى وترسيخ المفاهيم الوسطية والأعمال الداعمة للتعايش وحل الأزمات.