video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 07:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمين عام رابطة العالم الإسلامى يبحث إقامة مؤتمر زعماء الديانات بأستانا

السبت، 11 أغسطس 2018 06:00 م
أمين عام رابطة العالم الإسلامى يبحث إقامة مؤتمر زعماء الديانات بأستانا الدكتور العيسى يستقبل السفير باخيت
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق
بحث أمين رابطة العالم الإسلامى الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أعمال مؤتمر زعماء الديانات العالمية والتقليدية المزمع إقامته فى أستانا.
 
وبحث الأمين العام مع سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة باخيت باتير شايف، عملية تنظيم المؤتمر، بمشاركة رابطة العالم الإسلامى، ورعاية رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزاربايف.
 
ورابطة العالم الإسلامى الكائن مقرها فى مكة المكرمة هى أكبر وأقدم رابطة اسلامية شعبية عمرها 60 عاما ولها مكاتب ومقرات بـ70 دولة ويتبعها هيئات عالمية متخصصة، وتعنى الرابطة بالشئون الإسلامية ونشر الوعى وترسيخ المفاهيم الوسطية والأعمال الداعمة للتعايش وحل الأزمات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأوقاف: "الجوانب الإنسانية فى حجة الوداع" موضوع خطبة الجمعة القادمة

رابطة العالم الاسلامى

مؤتمر زعماء الاديان

كازخستان




لا تفوتك
ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة