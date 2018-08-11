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خالد صلاح
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أمين عام تيار المستقبل: الحريرى مصمم على تشكيل حكومة ائتلاف وطنى

السبت، 11 أغسطس 2018 01:59 م
أمين عام تيار المستقبل: الحريرى مصمم على تشكيل حكومة ائتلاف وطنى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى
بيروت (أ ش أ)
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قال الأمين العام لتيار المستقبل اللبنانى أحمد الحريرى، إن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى مصمم على تشكيل حكومة ائتلاف وطنى تشارك فيها القوى السياسية الأساسية فى مجلس النواب، "وهذا يعنى بالضرورة أنه لا مكان لتأليف حكومة أكثرية".

وأضاف الحريرى – فى حديث له عبر إذاعة "الشرق" اللبنانية، أن حكومة الائتلاف الوطنى، لن يعزل أى مكون سياسى رئيسى فى لبنان عن المشاركة فيها، ولن يتم تسليم أية قوى تشارك فيها القدرة على تعطيل عمل الحكومة"، مؤكدا أن رئيس الوزراء المكلف يتمتع بصبر طويل ويمد يده للتعاون مع الجميع من أجل بناء البلاد.

وأشار الأمين العام لتيار المستقبل إلى أن الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين سعد الحريرى ووزير الخارجية رئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل كان أكثر من جيد وأسفر عن إعادة انتظام العلاقة بين تيار المستقبل والتيار الوطنى الحر، مؤكدا أن قنوات "المستقبل والحريرى" مفتوحة مع الجميع دون استثناء ولا توجد أية قطيعة مع أحد.

وأكد أن رئيس الوزراء المكلف حريص على استمرار الاستقرار الأمنى والسياسى وحماية مقررات مؤتمر سيدر (لدعم الاقتصاد اللبنانى وبنيته التحتية) والانطلاق بالمشروع الاستثمارى الذى يحمى اقتصاد لبنان ويوقف الانهيار.

ودعا الأمين العام لتيار المستقبل إلى عودة انتظام العلاقات بين التيار الوطنى الحر وحزب القوات اللبنانية،معتبرا أنها ستمثل مفتاحا أساسيا لعودة الاستقرار السياسي إلى لبنان وتشكيل حكومة.

وقال : "إن تيار المستقبل ماض فى مسار فصل عضوية مجلس النواب عن تولي الوزارة في الحكومة الجديدة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو قرار رئيس الحكومة سعد الحريرى، معربا عن تطلعه فى أن يتم تكليف سيدات بمناصب وزارية فى الحكومة المقبلة.

 


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