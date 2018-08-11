أسواق فاينانشيال: أمريكا قلصت المخزون العالمى للقمح بنحو 1.92 مليون طن

كتب محمود الضبع

قال تقرير وزراة الزراعة الأمريكية لشهر أغسطس 2018 عن إنتاج محصول القمح أن المخزون الأمريكى لموسم 2018/2019 عند 0.935 مليار بوشيل بفارق 50 مليون بوشيل عند تقديراتها للمخزون فى شهر يوليو الماضى.

حيث جاءت تقديرات الوزراة للمخزون العالمى لموسم 2017/2018 عند 273.07 مليون طن بفارق نحو 430 ألف طن عن تقديرات شهر يوليو فى حين جاءت تقديرات الوزارة لمخزون 2018/2019 عند 258.69 مليون طن بفارق نحو 1.92 مليون طن عن تقديرات شهر يوليو.

فى حين أظهر التقرير إنتاج القمح بنحو 1.877 مليار بوشيل مقابل 1.881 مليار الشهر الماضى وللقمح الربيعى جاءت تقديرات الوزارة له عند 614 مليون بوشيل مثل الشهر الماضى .

وقالت أسواق فاينانشيال فى تحليلها لبيانات وزراة الزراعة الأمريكية أن وزراة الزراعة الأمريكية قامت بتقليص المخزون العالمى للقمح بنحو 1.92 مليون طن عن تقديراتها له فى شهر يوليو الماضى وللمخزونات الامريكية جاءت تقديرات الوزارة بتقليص طفيف، ولكن بالرغم من أن هذه البانات هى أفضل من متوسط التقديرات إلا أن الخطر ما زال مستمر فى القمح على المستوى العالمى .