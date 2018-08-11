أحمد مقلد قائما بأعمال مدير مركز الوافدين بجامعة بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، قرارا بقيام الدكتور أحمد شوقي محمد مقلد، المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات بأعمال مدير مركز إدارة الوافدين بالجامعة اعتبارا من أول أغسطس الجارى ولمدة عام، وذلك خلفا للدكتور طارق دشيشة والذى ساهم فى تنمية وتطوير المركز.

يذكر أن إدارة الوافدين بالجامعة يتولى منصب مدير إدارتها حاليا عمر أبوبكر، وأنشئت منذ 12 عاما لخدمة الطلاب العرب والأفارقة الدارسين بكليات الجامعة فى مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، وتسهم الإدارة فى توفير النقد الأجنبى للسوق المصرى وإنعاش الاقتصاد، كما يشارك طلابها فى الأنشطة المختلفة.