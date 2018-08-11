أجهزة الأمن تجرى تحرياتها للتوصل لهوية انتحارى حاول تفجير كنيسة فى مسطرد

كتبت.. دينا الحسيني

تجرى الأجهزة الأمنية تحرياتها للتوصل لهوية الانتحارى الذى حاول تفجير نفسه فى كنيسة بمنطقة مسطرد، ولكن يقظة رجال الأمن أحالت دون حدوث ذلك.

ووصل اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية لموقع الحادث، وقام مدير الأمن وقيادات الوزارة بتفقد موقع الحادث ومراجعة إجراءات التأمين، وقامت قوات الحماية المدنية بتمشيط الكوبرى، ومحيط الكنيسة تحسبا لوجود عبوات ناسفة.