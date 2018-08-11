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أب يتهم محاميا وآخرين بقتل نجله للخلاف على ملكية أرض زراعية ببنها

السبت، 11 أغسطس 2018 08:29 م
أب يتهم محاميا وآخرين بقتل نجله للخلاف على ملكية أرض زراعية ببنها جثة - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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أقدم محام وآخرون على قتل فلاح بطلق نارى بالرأس للخلاف على ملكية أرض زراعية بسندنهور ببنها، تم نقل المتوفى لمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بوصول جثة المدعو جمعة حمدان، مزارع، 30 عاما، جثة هامدة إثر طلق نارى بالرأس.

على الفور انتقل اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وبسؤال والد القتيل اتهم المدعو "مصطفى. ا" محامى وآخرين "كريم. م، و" أحمد. ع "بقتل نجله، للخلاف على ملكية أرض زراعية بناحية عزبة الكبار بسندنهور التابعة لمدينة بنها.

تم ضبط المتهمين الثانى والثالث وجارى ضبط المتهم الهارب، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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